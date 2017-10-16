Во 2 сезоне 7 серии сериала «Путешественники» членам команды предстоит обеспечить защиту уникального источника энергии. Миссия проходит успешно. Однако члены команды оказываются в западне, и представителям фракции удается их уничтожить.
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