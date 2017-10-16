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Киноафиша Сериалы Путешественники Сезоны Сезон 2 Серия 1

Путешественники 2016 - 2018 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Путешественники»
Аве Машина
Сезон 2 / Серия 1 16 октября 2017
Протокол 4
Сезон 2 / Серия 2 23 октября 2017
Джейкоб
Сезон 2 / Серия 3 30 октября 2017
11:27
Сезон 2 / Серия 4 6 ноября 2017
Дженни
Сезон 2 / Серия 5 13 ноября 2017
Ю235
Сезон 2 / Серия 6 20 ноября 2017
17 минут
Сезон 2 / Серия 7 27 ноября 2017
Путешественник 0027
Сезон 2 / Серия 8 4 декабря 2017
Обновление
Сезон 2 / Серия 9 11 декабря 2017
21Ц
Сезон 2 / Серия 10 11 декабря 2017
Саймон
Сезон 2 / Серия 11 18 декабря 2017
001
Сезон 2 / Серия 12 18 декабря 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Путешественники» Винсент Ингрэм сообщает доктору Перроу, о своем появлении в XXI столетии. Появление Винсента планировалось в качестве первого научного эксперимента по проецированию сознания человека во времени.

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