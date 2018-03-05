В 1 сезоне сериала «Тот, кто читает мысли» для расследования особо сложного преступления полицейские обращаются к помощи необычного специалиста. Даниил Романов – сорокалетний мужчина, разработавший уникальную психологическую практику. Он может «загипнотизировать» и вывести на чистую воду даже самого матерого и осторожного преступника. Но у Романова, помимо феноменальных способностей, есть и множество темных секретов. Когда-то он был известным «колдуном» и зарабатывал на жизнь экстрасенсорикой. Он шел на довольно сомнительные сделки ради собственной выгоды. Но его карьеру разрушил маньяк по кличке Демон.