Тот, кто читает мысли 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тот, кто читает мысли
Киноафиша Сериалы Тот, кто читает мысли Сезоны Сезон 1

Тот, кто читает мысли 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Тот, кто читает мысли»

В 1 сезоне сериала «Тот, кто читает мысли» для расследования особо сложного преступления полицейские обращаются к помощи необычного специалиста. Даниил Романов – сорокалетний мужчина, разработавший уникальную психологическую практику. Он может «загипнотизировать» и вывести на чистую воду даже самого матерого и осторожного преступника. Но у Романова, помимо феноменальных способностей, есть и множество темных секретов. Когда-то он был известным «колдуном» и зарабатывал на жизнь экстрасенсорикой. Он шел на довольно сомнительные сделки ради собственной выгоды. Но его карьеру разрушил маньяк по кличке Демон.

Рейтинг сериала

0.0
4 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Тот, кто читает мысли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 марта 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 марта 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
26 марта 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
27 марта 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 марта 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 марта 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 марта 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 марта 2018
