В 3 сезоне 5 серии сериала «Титаны» двое антигероев решают объединить свои силы после тяжелого поединка с Найтвингом. Смогут ли они реализовать свой пугающий план? Благодаря флешбэкам создатели рассказывают о происхождении одного из персонажей.
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