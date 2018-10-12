В 1 сезоне 9 серии сериала «Титаны» Дон находится в тяжелом положении. Хэнк начинает вспоминать травматический случай из далекого детства, своего младшего брата и знакомство с Дон, которая решает самостоятельно разобраться с обидчиком Хэнка.
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