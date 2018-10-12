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Киноафиша Сериалы Титаны Сезоны Сезон 1 Серия 9

Титаны 2018 9 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Титаны»
Титаны
Сезон 1 / Серия 1 12 октября 2018
Ястреб и голубка
Сезон 1 / Серия 2 19 октября 2018
Истоки
Сезон 1 / Серия 3 26 октября 2018
Роковой патруль
Сезон 1 / Серия 4 2 ноября 2018
Вместе
Сезон 1 / Серия 5 9 ноября 2018
Джейсон Тодд
Сезон 1 / Серия 6 16 ноября 2018
Больница
Сезон 1 / Серия 7 23 ноября 2018
Донна Трой
Сезон 1 / Серия 8 30 ноября 2018
Хэнк и Дон
Сезон 1 / Серия 9 7 декабря 2018
Корианд'р
Сезон 1 / Серия 10 14 декабря 2018
Дик Грейсон
Сезон 1 / Серия 11 21 декабря 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Титаны» Дон находится в тяжелом положении. Хэнк начинает вспоминать травматический случай из далекого детства, своего младшего брата и знакомство с Дон, которая решает самостоятельно разобраться с обидчиком Хэнка.

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