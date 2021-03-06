Нерассказанная история поп-музыки 2021 7 серия 1 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Эффект Boyz II Men
Сезон 1 / Серия 16 марта 2021
Автотюн
Сезон 1 / Серия 213 марта 2021
Стокгольмский синдром
Сезон 1 / Серия 320 марта 2021
Когда кантри приходит в поп
Сезон 1 / Серия 427 марта 2021
Слава брит-попу!
Сезон 1 / Серия 53 апреля 2021
Эволюция фестивалей
Сезон 1 / Серия 610 апреля 2021
На что способна песня?
Сезон 1 / Серия 717 апреля 2021
Брилл-билдинг в четырех песнях
Сезон 1 / Серия 824 апреля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 7 серии сериала «Нерассказанная история поп-музыки» создатели шоу рассуждают о том, как жанр поп-музыки влияет на события в мире и отражает их. Нужна ли музыка протеста? В списке обсуждаемых исполнителей Хозиер, Билли Брэгг, Чак Ди.
Васильев отказался сниматься и подставил этим Ковалева: что случилось с мужем Ольги в сериале «Сваты»
Хит Netflix с рейтингом 8,2 продлили на второй сезон: у Карла Морка будет еще больше сложных дел
Квентин Тарантино назвал двух лучших режиссера в мире: спойлер — одно место он приберег для себя, а кто второй?
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail