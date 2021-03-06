Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Нерассказанная история поп-музыки Сезоны Сезон 1 Серия 5

Нерассказанная история поп-музыки 2021 5 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эффект Boyz II Men
Сезон 1 / Серия 1 6 марта 2021
Автотюн
Сезон 1 / Серия 2 13 марта 2021
Стокгольмский синдром
Сезон 1 / Серия 3 20 марта 2021
Когда кантри приходит в поп
Сезон 1 / Серия 4 27 марта 2021
Слава брит-попу!
Сезон 1 / Серия 5 3 апреля 2021
Эволюция фестивалей
Сезон 1 / Серия 6 10 апреля 2021
На что способна песня?
Сезон 1 / Серия 7 17 апреля 2021
Брилл-билдинг в четырех песнях
Сезон 1 / Серия 8 24 апреля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Нерассказанная история поп-музыки» создатели шоу возвращаются в девяностые, чтобы порассуждать о развитии брит-попа, главными представителями которого были группы Blur и Oasis, всегда яростно соперничавшие друг с другом.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Лёша из Лавры. Погребающий странных
Лёша из Лавры. Погребающий странных 1 комментарий
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель 17 комментариев
Мальчик-дельфин 2
Мальчик-дельфин 2 13 комментариев
Леху будет искать даже Бузова? Как певица связана со вторым сезоном «Ландышей»
Почему в покоях Сулеймана не было ни одной азиатки или темнокожей наложницы? Никакого расизма — чистая логика!
Сара Джессика Паркер резко ответила на критику «И просто так»: ей все равно, но почему?
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше