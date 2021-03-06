Нерассказанная история поп-музыки 2021 5 серия 1 сезон
Эффект Boyz II Men
Сезон 1 / Серия 16 марта 2021
Автотюн
Сезон 1 / Серия 213 марта 2021
Стокгольмский синдром
Сезон 1 / Серия 320 марта 2021
Когда кантри приходит в поп
Сезон 1 / Серия 427 марта 2021
Слава брит-попу!
Сезон 1 / Серия 53 апреля 2021
Эволюция фестивалей
Сезон 1 / Серия 610 апреля 2021
На что способна песня?
Сезон 1 / Серия 717 апреля 2021
Брилл-билдинг в четырех песнях
Сезон 1 / Серия 824 апреля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Нерассказанная история поп-музыки» создатели шоу возвращаются в девяностые, чтобы порассуждать о развитии брит-попа, главными представителями которого были группы Blur и Oasis, всегда яростно соперничавшие друг с другом.
