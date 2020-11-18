Меню
Удивительный мир Микки Мауса 2020, 1 сезон

The Wonderful World of Mickey Mouse
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Удивительный мир Микки Мауса»

В 1 сезоне сериала «Удивительный мир Микки Мауса» всеми любимый диснеевский персонаж возвращается на большие экраны, а вместе с ним и его добрые друзья: утки Дональд и Дейзи, собака Плуто, Гуффи и многие другие. К сожалению, вместе с товарищами Микки приходят и его главные враги. В частности, большой черный кот Пит и его криминальная компания. Каждую новую серию знаменитый мышонок попадает в самые разнообразные приключения, веселые и не очень, а также сталкивается со сложными задачами, демонстрируя свою смекалку и умение выходить победителем даже из самых серьезных ситуаций.

Сырные спорщики Cheese Wranglers
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2020
Дом завтрашнего дня House of Tomorrow
Сезон 1 Серия 2
18 ноября 2020
Трудно проглотить Hard to Swallow
Сезон 1 Серия 3
27 ноября 2020
Косяк рыб School of Fish
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2020
Продолжай катиться Keep On Rollin
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2020
Большой добрый волк The Big Good Wolf
Сезон 1 Серия 6
4 декабря 2020
Храбрый маленький оруженосец The Brave Little Squire
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2020
Обычное свидание An Ordinary Date
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2020
Схватка в супермаркете Supermarket Scramble
Сезон 1 Серия 9
18 декабря 2020
Звездные ночи Starlight Nights
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2020
Гостевые дома Houseghosts
Сезон 1 Серия 11
28 июля 2021
Очаровательная хижина The Enchanting Hut
Сезон 1 Серия 12
28 июля 2021
Дуэт на двоих Duet for Two
Сезон 1 Серия 13
4 августа 2021
Наблюдение за птицами Birdwatching
Сезон 1 Серия 14
4 августа 2021
Посыльные Bellboys
Сезон 1 Серия 15
11 августа 2021
Я люблю Микки I Heart Mickey
Сезон 1 Серия 16
11 августа 2021
Несметные сокровища Untold Treasures
Сезон 1 Серия 17
18 августа 2021
Акт исчезновения Disappearing Act
Сезон 1 Серия 18
18 августа 2021
Однажды на яблоке Once Upon an Apple
Сезон 1 Серия 19
25 августа 2021
Ночь игр Game Night
Сезон 1 Серия 20
25 августа 2021
