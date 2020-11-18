В 1 сезоне сериала «Удивительный мир Микки Мауса» всеми любимый диснеевский персонаж возвращается на большие экраны, а вместе с ним и его добрые друзья: утки Дональд и Дейзи, собака Плуто, Гуффи и многие другие. К сожалению, вместе с товарищами Микки приходят и его главные враги. В частности, большой черный кот Пит и его криминальная компания. Каждую новую серию знаменитый мышонок попадает в самые разнообразные приключения, веселые и не очень, а также сталкивается со сложными задачами, демонстрируя свою смекалку и умение выходить победителем даже из самых серьезных ситуаций.