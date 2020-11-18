«Удивительный мир Микки Мауса» — многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Disney. Премьера пилотной серии прошла в 2020 году. Этот сериал является своего рода перезапуском серии мультипликационных короткометражек, посвященных приключениям Микки Мауса и его ближайших друзей: мышки Минни, утки Дональда, пса Плуто и многих других. Создатели шоу бережно отнеслись к оригинальной анимационной серии, сделав в новом мультсериале множество интересных пасхалок и приятных отсылок.