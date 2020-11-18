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Постер к сериалу Удивительный мир Микки Мауса
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Удивительный мир Микки Мауса
Удивительный мир Микки Мауса (2020 - …) The Wonderful World of Mickey Mouse
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 8 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

«Удивительный мир Микки Мауса» — многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Disney. Премьера пилотной серии прошла в 2020 году. Этот сериал является своего рода перезапуском серии мультипликационных короткометражек, посвященных приключениям Микки Мауса и его ближайших друзей: мышки Минни, утки Дональда, пса Плуто и многих других. Создатели шоу бережно отнеслись к оригинальной анимационной серии, сделав в новом мультсериале множество интересных пасхалок и приятных отсылок.

Удивительный мир Микки Мауса - трейлер
Удивительный мир Микки Мауса
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Джефф Беннетт
Джефф Беннетт
Крис Диамантополос
Крис Диамантополос Mickey Mouse
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Удивительный мир Микки Мауса»
The Wonderful Fall of Mickey Mouse
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Удивительный мир Микки Мауса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 20 эпизодов
 
Сезон 2
2022, 4 эпизода
 
Новости о сериале
Магия классических мультфильмов Disney: вышел трейлер спецвыпуска «Удивительная зима Микки Мауса»
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Кадры из сериала
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