В 1 сезоне 1 серии сериала «Удивительный мир Микки Мауса» главный герой пытается прогнать большое стадо через гигантские поля, получившие название Громовая долина. Все идет хорошо, пока на его пути не оказывается большой черный кот по кличке Пит.
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