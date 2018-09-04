В 1 сезоне 5 серии сериала «Правда о деле Гарри Квеберта» расследование Маркуса продолжается: он обнаруживает портрет Норы и ее связь с одним из богатейших людей штата. Герой вспоминает благотворительный вечер и свои попытки уехать из Соммердейла.
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