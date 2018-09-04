В 1 сезоне 7 серии сериала «Правда о деле Гарри Квеберта» город ополчается против Маркуса, когда в прессу просачиваются подробности будущей книги. Кто-то вламывается в его дом и копирует всю информацию о расследовании. Гарри выпускают из тюрьмы.
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