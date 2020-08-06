В 3 сезоне 6 серии сериала «Дождь» у героев неожиданно появляется новая надежда. Симоне и ее товарищам надо приготовиться к опасному столкновению с Расмусом. Роковой момент противостояния с братом близится, и героине надо сделать трудный выбор.
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