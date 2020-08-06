В 3 сезоне 5 серии сериала «Дождь» Расмус слабеет, его общее состояние ухудшается. Обеспокоенная этим, Сара обращается к Фи за помощью. Мартин же и Симона, вновь найдя друг друга, начинают обратный путь к базе зловещего «Аполлона».