В 3 сезоне 5 серии сериала «Дождь» Расмус слабеет, его общее состояние ухудшается. Обеспокоенная этим, Сара обращается к Фи за помощью. Мартин же и Симона, вновь найдя друг друга, начинают обратный путь к базе зловещего «Аполлона».
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