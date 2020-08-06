В 3 сезоне 2 серии сериала «Дождь» Симона видит пару людей, которые, оказывается, живут в безопасности. Тем временем, вновь будучи на территории «Аполлона», Патрик и Фи прикидывают, какие варианты у них есть. Расмус делает ужасающее открытие.