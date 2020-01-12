В 1 сезоне 4 серии сериала «Чужак» собранная Холли информация о схожих с делом Терри случаях позволяет ей и Ральфу предположить, что есть существо, способное принимать чужое обличие и совершающее все эти убийства.
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