В 1 сезоне 3 серии сериала «Чужак» после изучения места, где была найдена окровавленная одежда Терри, детектив Хоскинс начинает странно себя вести. Джесса передает жене Ральфа предостерегающие слова мужчины, которого она видела.
Related video
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Авторизация по e-mail