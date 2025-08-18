Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Чужак
Новости
Новости о сериале «Чужак»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Чужак»
Вся информация о сериале
В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках
Уютный фасад одноэтажных городков часто скрывает опасные преступления и мистические события. К выходу нового сериального хита «Воскрешение» вспоминаем телепроекты, где приветливые окраины оказываются местом для жутких паранормальностей.
Написать
18 августа 2025 13:49
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов
Зловещие убийства и таинственные исчезновения детей.
Написать
6 декабря 2022 19:00
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть
Воздушный экшен со звездой «Топ Гана», брутальный экшен и прощальная картина Брюса Уиллиса.
Написать
1 декабря 2022 12:00
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов
Фильмы и сериалы-головоломки с призраками, демонами и непредсказуемой развязкой.
Написать
19 октября 2022 12:00
Пэдди Консидайн: где еще снимался исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона»
В фильмографии звезды ряд нашумевших сериалов и фильмов.
Написать
30 августа 2022 14:11
13 детективных сериалов, которые вы ещё не видели
Любите разгадывать детективные истории, но «Настоящий детектив», «Менталист» и «Декстер» уже пересмотрены по несколько раз? Предлагаем вам подборку из 13 детективных сериалов на любой вкус.
Написать
27 августа 2021 19:00
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667