В 3 сезоне 9 серии сериала «Аванпост» Гвинн раскрывает секрет Тобина, в это же время Кого узнает о потерянной смертельной силе. Параллельно сразу две группы находятся в поисках Яваллы: одна намерена получить с ее помощью лекарство, а другая — убить.
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