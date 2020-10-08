В 3 сезоне 13 серии сериала «Аванпост» враги захватывают заставу, а Тэлон и Зед возвращаются к друзьям с неожиданным союзником. Однако чтобы исправить сложившуюся ситуацию, им необходимо пойти на серьезную жертву. Смогут ли герои сделать это?
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