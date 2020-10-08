В 3 сезоне 7 серии сериала «Аванпост» Явалла, Гвинн и Тобин прибывают в столицу, а Тэлон, Гаррет и Зед буквально следуют за ними по пятам. Параллельно становится понятно, что крепость стала новым пристанищем для представителей Первого ордена.
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