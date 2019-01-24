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Другие двое 2019 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Другие двое»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 24 января 2019
Чейз идет на премьеру
Сезон 1 / Серия 2 31 января 2019
Чейз заводит подружку
Сезон 1 / Серия 3 7 февраля 2019
Чейз заводит геев
Сезон 1 / Серия 4 14 февраля 2019
Чейз ходит на школьные танцы
Сезон 1 / Серия 5 21 февраля 2019
Чейз снимает музыкальное видео
Сезон 1 / Серия 6 28 февраля 2019
У Чейза идет кровь из носа
Сезон 1 / Серия 7 7 марта 2019
Чейзу исполняется четырнадцать
Сезон 1 / Серия 8 14 марта 2019
Чейз выпускает свой первый альбом
Сезон 1 / Серия 9 21 марта 2019
Чейз выступает на VMAs
Сезон 1 / Серия 10 28 марта 2019
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Другие двое» Чейз планирует провести свое четырнадцатилетие в весьма неуместном ночном заведении. Брук и Кэри решают наладить отношения с людьми из своего прошлого. Пэт замечает Молли с девушкой, которую зовут Мона.

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