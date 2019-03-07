В 1 сезоне 7 серии сериала «Тайный орден» Алисса ругается с Джеком из-за того, что он скрыл от нее свой секрет. Директор Вера допрашивает Эдварда на тему Вадемекум, после чего ей приходится отправить Габриэль на поиски правды.
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