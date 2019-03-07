В 1 сезоне 10 серии сериала «Тайный орден» рыцари намереваются разрушить план Эдварда. Им приходится предпринять решительные действия, и они похищают его сына. Тем временем Габриэль и Герметичный Советник устраивают допрос Лилит.
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