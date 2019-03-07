В 1 сезоне 3 серии сериала «Тайный орден» Джек узнает, что был выбран для борьбы с секретным обществом, вовлеченным в магическую войну. Позже он получит важный урок и обнаружит, что каждое магическое заклинание имеет цену.
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