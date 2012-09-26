В 4 сезоне 9 серии сериала «Бывает и хуже» преподобный Тим предлагает Блоку сыграть волхва в пьесе, приуроченной к Рождеству. А Фрэнки временно устраивается на работу в гипермаркет, чтобы заработать деньги на рождественские подарки детям.
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