В 4 сезоне 17 серии сериала «Бывает и хуже», поссорившись, Аксель, Сью и Блок случайно разбивают окно в гостиной и сговариваются, чтобы ловко соврать родителям. Но Фрэнки и Майк не верят им, и идеальное шестнадцатилетие Сью оказывается под вопросом.