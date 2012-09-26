В 4 сезоне 17 серии сериала «Бывает и хуже», поссорившись, Аксель, Сью и Блок случайно разбивают окно в гостиной и сговариваются, чтобы ловко соврать родителям. Но Фрэнки и Майк не верят им, и идеальное шестнадцатилетие Сью оказывается под вопросом.
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