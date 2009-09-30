В 1 сезоне 15 серии сериала «Бывает и хуже» лучшей подруге Сью Карли снимают брекеты, и она внезапно преображается. Благодаря, ей Сью приглашают на вечеринку с популярными ребятами. А Блок впервые в жизни попросился переночевать у нового друга.
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