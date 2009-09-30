В 1 сезоне 10 серии сериала «Бывает и хуже», когда главная солистка церковного хора выбывает, у Фрэнки впервые за 15 лет появляется шанс занять ее место. Майк обещает взять на себя всю рождественскую рутину, чтобы жена добилась соло на концерте.