В 1 сезоне 1 серии сериала «Освободитель» главные герои отправляются в Салерно, где «Громовая птица» вынужденно сталкивается с серьезными проблемами. В это же время военные выясняют неожиданные новые подробности из жизни капитана Спаркса.
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