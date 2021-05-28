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Киноафиша Сериалы Метод Комински Сезоны Сезон 3 Серия 2

Метод Комински 2018 2 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Метод Комински»
Глава 17. Во всех давно знакомых местах
Сезон 3 / Серия 1 28 мая 2021
Глава 18. Мне достается только юмор
Сезон 3 / Серия 2 28 мая 2021
Глава 19. Ситуация становится все более нелепой
Сезон 3 / Серия 3 28 мая 2021
Глава 20. Круглые носки высоких ботинок
Сезон 3 / Серия 4 28 мая 2021
Глава 21. Неважно, где ты
Сезон 3 / Серия 5 28 мая 2021
Глава 22. Действуют фундаментальные законы
Сезон 3 / Серия 6 28 мая 2021
О чем cерия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Метод Комински» главный герой неожиданно узнает о том, что он теперь является распорядителем завещания, оставленного покойным Норманом. Это выглядит довольно большой проблемой. Минди меняет свое отношение к Мартину.

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