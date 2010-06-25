В 4 сезоне 2 серии сериала «Компьютерщики» начинается очередная викторина Countdown. Мосс умудряется победить не только в официальной версии, но и в ее подпольном аналоге. Между тем Рой пытается доказать, что не работает мойщиком окон.
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