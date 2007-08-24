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Компьютерщики 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Компьютерщики»
Корпоративная вечеринка
Сезон 2 / Серия 1 24 августа 2007
Возвращение золотого ребенка
Сезон 2 / Серия 2 31 августа 2007
Мосс и немец
Сезон 2 / Серия 3 7 сентября 2007
Званый ужин
Сезон 2 / Серия 4 14 сентября 2007
Туман и мутная вода
Сезон 2 / Серия 5 21 сентября 2007
Мужчины без женщин
Сезон 2 / Серия 6 28 сентября 2007
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Компьютерщики» сотрудников «Рейнхолм Индастриз» ждут грандиозные перемены. Директор Денхолм совершает самоубийство, уступая кабинет недалекому наследнику Дугласу. Для Роя и Мосса наступают темные времена.

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