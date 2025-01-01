Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезоны
Переростки, список сезонов
The Inbetweeners
16+
Год выпуска
2008
Страна
Великобритания
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
E4
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
8.4
IMDb
Список сезонов сериала «Переростки»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
1 мая 2008 - 29 мая 2008
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
2 апреля 2009 - 7 мая 2009
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
13 сентября 2010 - 18 октября 2010
Сезон 4
TBA
