Во 2 сезоне 4 серии сериала «Хорошая борьба» Лиз берется за спорное дело об увольнении собственного сына, подозревая расизм. Лукка с удивлением узнает, что у ее брата вновь проблемы с законом, вызванные разработкой приложения.
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