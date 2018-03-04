Во 2 сезоне 6 серии сериала «Хорошая борьба» начинается ток-шоу, на котором Адриан выступает в качестве эксперта. Непродолжительное появление в эфире превращает адвоката в знаменитость. Лукка готовится сообщить коллегам о собственной беременности.
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