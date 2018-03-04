Во 2 сезоне 9 серии сериала «Хорошая борьба» адвокатское бюро расследует очередное громкое дело. К ним обращается россиянка Доминика, утверждающая, что ее намерены депортировать на родину из-за секс-видео, как-то связанного с Дональдом Трампом.
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