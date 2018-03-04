Во 2 сезоне 5 серии сериала «Хорошая борьба» адвокаты Адриан и Диана консультируют сеть вещания. Канал намерен пустить в эфир спорный фрагмент, способный разрушить карьеру всеми любимой кинозвезды. Если трансляция состоится, начнется скандал.
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