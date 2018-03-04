Во 2 сезоне 7 серии сериала «Хорошая борьба» за помощью в компанию обращается политик Рут Истман. Он разрабатывает стратегию импичмента против президента Дональда Трампа. Диана и ее коллеги вписываются в эту рискованную авантюру.
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