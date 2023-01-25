Меню
Новости
Приступ ностальгии: как изменились актеры из сериала «Оборотень»
К выходу фильма «Оборотень» — сиквела культового сериала о подростке, укушенном обортнем и учащемся принимать свою новую сущность, — посмотрим, как изменились исполнители главных ролей и какой путь прошли за это время.
25 января 2023 12:00
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
