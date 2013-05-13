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Крах 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Крах»
Погружение в бездну
Сезон 1 / Серия 1 13 мая 2013
Зримая тьма
Сезон 1 / Серия 2 20 мая 2013
Бесстыдство и вино
Сезон 1 / Серия 3 27 мая 2013
Моя отважная песнь
Сезон 1 / Серия 4 3 июня 2013
Бездонная пропасть
Сезон 1 / Серия 5 10 июня 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Крах» подробности личной жизни Стеллы могут быть использованы против нее: убивают ее любовника. Коллеги помогают скрыть эту информацию от прессы. У убитого, помимо работы в полиции, были другие источники получения дохода.

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