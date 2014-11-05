В 4 сезоне 13 серии сериала «Бывшие» Холли пытается смириться со своим одиночеством. Среди свадебных подарков она находит необычный голосовой помощник, которым быстро увлекается. Фил вымогает у неожиданно разбогатевшего Хаскелла дорогие подарки.
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