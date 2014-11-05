В 4 сезоне 14 серии сериала «Бывшие» Иден предлагает Холли «простой» вариант возвращения в холостую жизнь. Ей нужно найти парня ниже своих стандартов, к которому Холли точно не привяжется. Хаскелл прячет часть наличных денег в подушках дивана.
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