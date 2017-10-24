В 1 сезоне 8 серии сериала «Конец ***го мира» Джеймс и Алисса решают взять лодку и сбежать в другую страну. Отец узнает, что они в розыске. Втихаря он звонит в полицию. Джеймс хочет взять всю вину на себя. Приезжает полиция.
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