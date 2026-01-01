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Актёры 2 сезона сериала «Дарреллы» (2017)

Актеры сериала «Дарреллы» Вся информация о сериале
Кили Хоуз
Кили Хоуз Keeley Hawes
Louisa Durrell Джош О’Коннор
Джош О’Коннор Josh O'Connor
Майло Паркер
Майло Паркер Milo Parker
Дэйзи Уотерстоун
Дэйзи Уотерстоун Daisy Waterstone
Margo Durrell Каллум Вудхаус
Каллум Вудхаус Callum Woodhouse
Leslie Durrell Барбара Флинн
Барбара Флинн Barbara Flynn
Анна Антониадес Anna Antoniades
Errika Bigiou
Люси Блэк Lucy Black
Алексис Георгулис
Алексис Георгулис Alexis Georgoulis
Nikorestis Chaniotakis
Вернон Добчефф Vernon Dobtcheff
Ben Hall
Лесли Карон Leslie Caron
Гиоргос Карамихос
Гиоргос Карамихос Yorgos Karamihos
Алексис Конран Alexis Conran
Панос Коронис Panos Koronis
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