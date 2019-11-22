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Киноафиша Сериалы Принц драконов Сезоны Сезон 3 Серия 8

Принц драконов 2018 8 серия 3 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Принц драконов»
Сол Регем
Сезон 3 / Серия 1 22 ноября 2019
Корона
Сезон 3 / Серия 2 22 ноября 2019
Призрак
Сезон 3 / Серия 3 22 ноября 2019
Полуночная пустыня
Сезон 3 / Серия 4 22 ноября 2019
Герои и вдохновители
Сезон 3 / Серия 5 22 ноября 2019
Падение грома
Сезон 3 / Серия 6 22 ноября 2019
Сердца из пепла
Сезон 3 / Серия 7 22 ноября 2019
Гвардия дракона
Сезон 3 / Серия 8 22 ноября 2019
Последняя битва
Сезон 3 / Серия 9 22 ноября 2019
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Принц драконов» гигантская армия Вирен постепенно приближается к Штормовому Шпилю. Главные герои вновь объединяются, чтобы решить, бежать ли им в безопасное место или остаться здесь и продолжить сражаться.

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