В 3 сезоне 1 серии сериала «Принц драконов» вся команда пытается попасть в Ксадию, но для этого Райла и Каллум должны каким-то образом пройти мимо грозного дракона, ослепленного в результате давней битвы с человеком. Смогут ли они это сделать?
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