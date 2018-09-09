Во 2 сезоне 7 серии сериала «Двойка» Винсент сообщает Руди, что хочет уйти из бизнеса, но Томми Лонго намекает Винсенту, что сделать это ему не удастся. Винсент отправляется в Вермонт, чтобы проветриться, и внезапно оказывает содействие бармену.
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