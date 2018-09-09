Во 2 сезоне 5 серии сериала «Двойка» Ларри отправляется на киносеанс Blue Collar и после просмотра ощущает прилив вдохновения. Он все больше увлекается актерским ремеслом, постепенно теряя интерес к работе сутенера. Шей выписывают из госпиталя.
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