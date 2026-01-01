Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Двойка

Основные места съемок сериала Двойка

  • Нью-Йорк, США

Где снимали известные сцены

снято в
Silvercup Studios — дом 4222, 22-я улица, Лонг-Айленд-Сити, район Куинс, Нью-Йорк, США
Таймс-сквер
Амстердам-авеню, Вашингтон-Хайтс, Нью-Йорк, США
Автовокзал Greyhound в Милуоки
210 Хансе-авеню, Фрипорт, Нью-Йорк, США
